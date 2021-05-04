Ramazan Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tescilli "Aligör külünçesi", koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yapılamayacağından komşu ve akrabalara hediye olarak gönderilmeye başlandı. Külünçe ustası Mikail Demir; "Bayram sofralarının vazgeçilmezi külünçemizin başta tuzlu ve tatlı çeşidi yapılıyordu. Son zamanlarda gelen talepler üzerine fıstıklı, fındıklı, tarçınlı ve incirli yapmaya başladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Bayramların vazgeçilmez lezzeti külünçe tezgahlardaki yerini aldı
Bayramların vazgeçilmez lezzeti "külünçe" tezgahlardaki yerini aldı.

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tescilli "Aligör külünçesi" Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte bilinen, Şanlıurfa'da ise gelenek haline gelen külünçe, bu bayramda da sofraları süsleyecek. Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, misafirlere çayın yanında ikram ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda da evlere misafir kabul edilemeyeceğinden dolayı, külünçeler komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen iş yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

"Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini aldı"

Külünçe ustası Mikail Demir, Şanlıurfa'da bir gelenek olan külünçenin her bayram öncesi ilgi gördüğünü, kimi insanların evlerinde yapmayı kimilerinin ise pastanelerden hazır almayı tercih ettiğini söyledi.

Külünçe yapımının zahmetli olduğunu ve maharet gerektirdiğini anlatan Demir, "Tescilli Aligör külünçemiz çiğköftemiz gibi Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini almıştır. Külünçe geleneğimiz yüzyıllara dayanıyor. Kıtlık zamanlarında büyüklerimiz külünçeyi katık olarak kullanmış. Şimdilerde de bayram geleneğimiz, gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bayramlarda başka bölgelerde misafirlere lokum, şeker veya çikolata ikram edilir. Bizim burada ise gelen misafirlere ayrıca külünçe de ikram edilir. Ramazan Bayramı yaklaştı, işlerimiz de yoğunlaştı. İnsanlar, külünçeyi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiyor." dedi.

Şeker hastalarına özel külünçe

Külünçeye olan rağbet nedeniyle zaman içerisinde farklı türlerinin de yapımına başlandığını ve çeşitlilik kazandırıldığını dile getiren Demir, "Bayram sofralarının vazgeçilmezi külünçemizin başta tuzlu ve tatlı çeşidi yapılıyordu. Son zamanlarda gelen talepler üzerine fıstıklı, fındıklı, tarçınlı ve incirli çeşit de yapmaya başladık. Geçen gelen bir müşterimiz şeker hastaları için incirli külünçe istedi. Biz de talebi üzerine kendisine incirli külünçe yaptık ve çok beğendi. Bununla birlikte şeker hastalarına özel şekersiz külünçe yapmaya başladık. Müşterilerimiz çok beğendi. Şekersiz ve incirli külünçe talepleri de artı." diye konuştu.

Külünçe ustası Mehmet Demir ise Aligör külünçesinin içerisine konan 7 baharat ve diğer malzemeler nedeniyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Külünçenin yiyen kişilerin damağında güzel bir tat bıraktığını aktaran Demir, "Bizim yaptığımız külünçeyi diğerlerinden ayıran özelliği kullandığımız malzemelerdir. Yapımında yağ, şeker, un, susam ve baharat kullanıyoruz. Tamamen doğal bir lezzettir. Külünçelerimiz gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.