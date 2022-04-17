Ramazan Bir kulakları ezanda bir kulakları telsizde
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Bir kulakları ezanda bir kulakları telsizde

Her dönem görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, Ramazan’da da bazen iftarını açmadan bazen de iftar anında içtikleri bir bardak suyun ardından gelen ihbarla hızlı bir şekilde hastaların imdadına koşuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir kulakları ezanda bir kulakları telsizde
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlıkçılar, iftarda bir kulağı ezanda bir kulağı da telsizde oruç açıyor.

Pandemi döneminde görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, Ramazan ayında da fedakarlıklarını gösteriyor. Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlıkçılar, iftarda bir kulağı ezanda bir kulağı da telsizde oruç açıyor. Bazen iftardan kısa bir süre önce bazen de ezan okunur okunmaz telsizden gelen vaka ihbarıyla çıkış yapan sağlık görevlileri, orucunu açamadan vatandaşın imdadına koşuyor.

ASILSIZ İHBAR VERMEYİN

Kent genelinde 19 istasyonda 285 personelle hizmet verdiklerini belirten Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylas, asılsız ihbarların yapılmaması çağrısında bulundu. Baylas, “Malumunuz mübarek Ramazan ayındayız ve personellerimiz zor şartlar altında çalışmakta. Bazen iftarını açamadan hizmet vermekteler, bazen sadece su içip vakaya çıkış yapmak zorundalar. Hatta bazen personellerimiz sahur yapamadan vakaya çıkıp, orucunu sahursuz bir şekilde devam ettiriyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarla lütfen sağlık çalışanlarımızı meşgul etmesinler” dedi.

Minik Furkanın kahreden sonu

Minik Furkan'ın kahreden sonu

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kurala uymayan gönderilsin

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.
İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

Oyun oynadığı kamyonun altında can verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus bombardımanı altında.

​Prof. Dr. Habil Şentürk Yeni Şafak'a konuştu.

​Gıdayı yazılımla güvenceye alalım.

​Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı.

​Son durak ücretsiz mini market.

Dört yaşın üstündeki çocuklarda 2 saati geçmemeli.
Kanada'da çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.