Bir kulakları ezanda bir kulakları telsizde

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlıkçılar, iftarda bir kulağı ezanda bir kulağı da telsizde oruç açıyor.

Pandemi döneminde görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, Ramazan ayında da fedakarlıklarını gösteriyor. Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlıkçılar, iftarda bir kulağı ezanda bir kulağı da telsizde oruç açıyor. Bazen iftardan kısa bir süre önce bazen de ezan okunur okunmaz telsizden gelen vaka ihbarıyla çıkış yapan sağlık görevlileri, orucunu açamadan vatandaşın imdadına koşuyor.

ASILSIZ İHBAR VERMEYİN

Kent genelinde 19 istasyonda 285 personelle hizmet verdiklerini belirten Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylas, asılsız ihbarların yapılmaması çağrısında bulundu. Baylas, “Malumunuz mübarek Ramazan ayındayız ve personellerimiz zor şartlar altında çalışmakta. Bazen iftarını açamadan hizmet vermekteler, bazen sadece su içip vakaya çıkış yapmak zorundalar. Hatta bazen personellerimiz sahur yapamadan vakaya çıkıp, orucunu sahursuz bir şekilde devam ettiriyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarla lütfen sağlık çalışanlarımızı meşgul etmesinler” dedi.