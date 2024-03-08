Çarşı pazarda alışveriş hareketliliği

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu arttı. Piyasalarda yoğun talebe yönelik hazırlıklar tamamlanırken, perakende sektörü Ramazan ayında alışverişin artmasıyla canlanma bekliyor. Ticaret Bakanlığı, bazı temel gıda ürünlerinde tedarik sıkıntısı yaşanmaması için dış ticarete müdahale yönünde tedbirler aldı. Gıdada en çok kahvaltılık ürün satışlarının artması beklenirken, çay ve kahve tüketimi de kahvaltılık ürünlerinin de kahvaltılık ürünleri takip edeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte sofralarda yemek çeşidinin ve ikramın artmasıyla meyve, bakliyat piyasası da hareketlenecek.

BAKLİYATA TALEP ARTACAK

Ramazan alışverişinin olmazsa olmazı hurma bu yıl da pazarın gözdesi konumunda. Ramazan’da ayrıca kahvaltılık ürünlerle birlikte bakliyat tüketimi de ciddi anlamda artıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pilav tercihi sebebiyle en çok pirinç tüketiminin artması öngörülürken, çorbasız olmayan sofralar da mercimeğe olan rağbeti artıracak. Nohut ve kuru fasulye tüketiminde de önemli bir artış bekleniyor.

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RAMAZAN DÜZENLEMESİ

Ramazan ayında iç piyasada temel gıda ürünleri tedarikinde sıkıntı yaşanmaması için resmi tedbirler de alınmaya devam ediyor. Dış ticarete müdahale şeklinde alınan tedbirlerden biri de mercimekte oldu. Geçen yıl mercimek üretimi yüzde 11,1 artmasına rağmen talep, arzdan daha fazla olduğu için ithalat yapılmıştı. Bu yıl da benzeri bir adım atıldı. 13 Şubat 2024’te yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’a göre yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfırlandı. Bu arada ihracatı kayda bağlı mallar listesinde olan yeşil mercimek ihracatına da kısıtlama getirildi.

DENETİMLER SIKILAŞTI

Ramazan’da fiyat spekülasyonlarının önüne geçmek adına piyasa denetimleri de sıkılaştırılıyor. Ticaret Bakanlığı; Ramazan mesaisine Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri’deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yaparak başladı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edilmeye devam ediyor. Büyük gıda toptancıları da denetlenerek hem ürün stokları hem de fiyat istikrarsızlıkları anlamında veriler toplanıyor. Ticaret Bakanlığı, denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceğini duyurdu.

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HURMA BU YIL DA ALIŞVERİŞİN GÖZDESİ

Vatandaşlar, İstanbul Mısır Çarşısı’nda Ramazan alışverişi yapmaya başlarken, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da hurmalara yoğun ilgi gösteriyor. Çarşı esnafı, geçen yıla göre hurmalarda fiyat artışı olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar hurmaların yanı sıra çerez, peynir, pastırma, lokum, Türk kahvesi gibi ürünler de satın alıyor. Hurma genellikle yarım kilogramlık alınıyor. Etli olan hurmaların daha çok tercih edildiği belirtilirken, geçen yıla göre hurma fiyatlarının arttığı ifade ediliyor. Bu yıl çarşıda hurma fiyatları 120 liradan başlıyor.

ERZAK KOLiSiNDEKi ÜRÜNLERE DiKKAT

Vatandaşlar, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur alışverişlerini yapmaya başladı. Bu dönemde artan mutfak alışverişi yanında, içinde çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı ramazan kolileri de rağbet görürken Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi uyarısı geldi. Vatandaşlara, ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde ve satın alacakları ramazan kolilerinde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri noktasında uyarı yapan tüketici örgütleri, gereğinden fazla alışveriş yapılmaması yönünde de çağrıda bulundu.

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ZEYTİNİN KİLOSU 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Ramazan öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliğinin az da olsa başladığını ifade eden esnaf Erdal Yusufoğlu, “10 gündür Ramazan hareketliliğini görüyoruz. Vatandaşlar iftarda oruçlarını açmak için zeytin veya hurmayı tercih ediyor. Hurma fiyatları zeytine göre daha pahalı. Zeytin fiyatları 150-200 lira civarında. Geçen seneye göre 90 lira olan zeytin bu yıl 150 lira oldu” şeklinde konuştu. Gülşah Karaman isimli vatandaş ‘‘Ramazan alışverişi için Darıca’dan Eminönü’ne geldik. Ramazan öncesi alışveriş için geldik. Oruç açmak için hurmayı tercih ediyoruz. Kudüs hurması aldık ama fiyatların çok pahalı olduğunu görüyoruz. Hurmayla oruç açmak bizim için gelenekselleşti’’ dedi.





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