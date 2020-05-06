Çocuklar Kur’an okuyarak yarışacak: Evlerde olduğumuz dönemde anlamlı yarışma

Tekne orucu tutan minik Ammar'ın duası büyük beğeni topladı

Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki Ammar Uyar'ın güzel sözlerle dolu duası büyük beğeni topladı. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayında öğle vaktine kadar 'tekne orucu' tutan Ammar, 'Allah'ım hastalara şifa ver. Koronalardan bizi kurtar. Ve cennetine sabırsızca hemencecik gelmek istiyorum. Çünkü seni çok özledim seni çok seviyorum. Orucumu açacaktım ama ezan şimdi okunduğu için açıyorum Allah'ım. Amin' sözleriyle dua ederek iftarını açtı.

