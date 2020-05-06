Ramazan Çocuklar Kuran okuyarak yarışacak Evlerde olduğumuz dönemde anlamlı yarışma
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Çocuklar Kur’an okuyarak yarışacak: Evlerde olduğumuz dönemde anlamlı yarışma

Diyanet, evlerde olduğumuz bu zamanları anlamlı kılmak adına ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmaya, 10-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar ile 14-18 yaş arası erkek çocuklar katılabilecek. Başvurular 31 Mayıs’a kadar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlediklerini bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerimizde olduğumuz bu zamanları daha anlamlı kılmak adına ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Alınan bilgiye göre, “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlenen yarışmaya başvurular dün başladı. Yarışma “10-13 yaş arası kız çocuklar”, “10-13 yaş arası erkek çocuklar” ve “14-18 yaş arası erkek çocuklar” olmak üzere üç kategoride düzenlenecek. Yarışmaya, ebeveynler çocukları adına www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online olarak 31 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından müracaat etmek isteyen ve şartları tutan Türk vatandaşları katılabilecek.

BİRİNCİYE 15 BİN ÖDÜL

  • Yarışmacının Kur’an-ı Kerim tilaveti, cep telefonuyla yatay olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt altına alınacak ve sisteme yüklenecek. Tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek, dereceye girenler aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek. Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin lira para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek. Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

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