Ramazan Düzenli uyku beslenme kadar önemli
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RAMAZAN HABERLERİ

Düzenli uyku beslenme kadar önemli

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Kayabekir, Ramazan’da düzenli uykunun beslenmek kadar önem taşıdığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzenli uyku beslenme kadar önemli
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Kayabekir, Ramazan’da düzenli uykunun beslenmek kadar önem taşıdığını söyledi. Ramazan’da uzun süre uykusuz kalmanın çeşitli sıkıntıları beraberinde getirdiğini anlatan Kayabekir, şöyle devam etti: “Ramazan’da gün içinde açlık, susuzluk nedeniyle hareket ve beynin pek çok davranışı sınırlanmaktadır. Beyin ve tüm sistemlerimiz için beslenmek kadar önemli olan uykudan vücudu mahrum bırakmamak gerekir. Uykuya Ramazan’da daha dikkat edip vücudumuzu uykudan mahrum bırakmayalım.”

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