RamazanFırın Poşetinde Dana Kol
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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN SOFRASI

Fırın Poşetinde Dana Kol

190 C'lik fırında 1 saat boyunca yumuşayıncaya kadar pişen etler sizlere farklı bir lezzet sunacak.

Yeni Şafak
Fırın poşetinde dana kol
OYNAT03:14
  • Servis Sayısı
    5 kişilik
  • Zorluk Seviyesi
    2 / 5
  • Hazırlama Süresi
    5 dk
  • Pişirme Süresi
    59 dk
  • Kalori Oranı
    -
Malzemeler
  • Sarımsak3
  • Kemiksiz doğranmış dana kol 1
  • Kekik1
  • Kimyon1
  • Tereyağı2
  • Domates3
  • Servis için;
  • Bir avuç maydanoz
  • Pulbiber1
  • Tuz
  • Sarımsak3Diş
  • Kemiksiz doğranmış dana kol 1Tane
  • Kekik1Tatlı Kaşığı
  • Kekik1Yemek Kaşığı
  • Kimyon1Yemek Kaşığı
  • Tereyağı2Yemek Kaşığı
  • Domates3Tane
  • Domates3Tane
  • Tereyağı2Yemek Kaşığı
  • Bir avuç maydanoz1Avuç
  • Tuz1Yemek Kaşığı
Yapılışı
Öncelikle sarımsakları bıçakla ezin ve kabuklarını soyun. Sarımsakları, kasenin içindeki etlerin üzerine ekleyin. Et ve sarımsağın üzerine pulbiber, kekik, kimyon, tuz ve karabiber serpin. İki yemek kaşığı tereyağı da karışıma ekleyin. Son olarak üç adet domatesi rendeleyin. Ardından karışımı kabaca harmanlayın. Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirin ve bağlayın. Fırın kabına yerleştirilen poşeti kürdanla delin. 190 C'lik fırında bir saat boyunca etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis sırasında kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.
Notlar

YAPILIŞI

1. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Öncelikle sarımsakları bıçakla ezin ve kabuklarını soyun.
2. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Sarımsakları, kasenin içindeki etlerin üzerine ekleyin.
3. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Et ve sarımsağın üzerine pulbiber, kekik, kimyon, tuz ve karabiber serpin.

4. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
İki yemek kaşığı tereyağı da karışıma ekleyin.
5. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Son olarak üç adet domatesi rendeleyin. Ardından karışımı kabaca harmanlayın.
6. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirin ve bağlayın. Fırın kabına yerleştirilen poşeti kürdanla delin.
7. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
190 C'lik fırında bir saat boyunca etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
8. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Servis sırasında kıyılmış maydanoz serpin.
9. adım
Fırın Poşetinde Dana Kol
Afiyet olsun.

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