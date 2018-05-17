Fırın poşetinde dana kol

- Servis Sayısı5 kişilik
- Zorluk Seviyesi2 / 5
- Hazırlama Süresi5 dk
- Pişirme Süresi59 dk
- Kalori Oranı-
Malzemeler
- Sarımsak3
- Kemiksiz doğranmış dana kol 1
- Kekik1
- Kimyon1
- Tereyağı2
- Domates3
- Servis için;
- Bir avuç maydanoz
- Pulbiber1
- Tuz
- Sarımsak3Diş
- Kemiksiz doğranmış dana kol 1Tane
- Kekik1Tatlı Kaşığı
- Kekik1Yemek Kaşığı
- Kimyon1Yemek Kaşığı
- Tereyağı2Yemek Kaşığı
- Domates3Tane
- Domates3Tane
- Tereyağı2Yemek Kaşığı
- Bir avuç maydanoz1Avuç
- Tuz1Yemek Kaşığı
Yapılışı
Öncelikle sarımsakları bıçakla ezin ve kabuklarını soyun. Sarımsakları, kasenin içindeki etlerin üzerine ekleyin. Et ve sarımsağın üzerine pulbiber, kekik, kimyon, tuz ve karabiber serpin. İki yemek kaşığı tereyağı da karışıma ekleyin. Son olarak üç adet domatesi rendeleyin. Ardından karışımı kabaca harmanlayın. Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirin ve bağlayın. Fırın kabına yerleştirilen poşeti kürdanla delin. 190 C'lik fırında bir saat boyunca etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis sırasında kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.
Notlar