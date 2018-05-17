Fırın poşetinde dana kol

Yapılışı

Öncelikle sarımsakları bıçakla ezin ve kabuklarını soyun. Sarımsakları, kasenin içindeki etlerin üzerine ekleyin. Et ve sarımsağın üzerine pulbiber, kekik, kimyon, tuz ve karabiber serpin. İki yemek kaşığı tereyağı da karışıma ekleyin. Son olarak üç adet domatesi rendeleyin. Ardından karışımı kabaca harmanlayın. Bütün malzemeleri fırın poşetine yerleştirin ve bağlayın. Fırın kabına yerleştirilen poşeti kürdanla delin. 190 C'lik fırında bir saat boyunca etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis sırasında kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.