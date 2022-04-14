Gebelik oruca engel değil

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, Ramazan ayında gebelerin oruç tutma durumlarını değerlendirdi. Kurhan, “Gebelik kadınlar için fizyolojik bir durumdur. Gebelerin hastalık durumuna dönmüş bir durumu yoksa, kişide eşlik eden başka bir hastalık, hipertansiyon, gelişme geriliği, annede anormal kilo alımı veya kilo kaybı gibi durumlar yoksa oruç tutmasına engel bir durum genelde teşkil etmez. Ancak özellikle gebelerin 30. haftadan sonra aldıkları su miktarının kontrollü ve dikkatli olması gerekmektedir” diye konuştu.