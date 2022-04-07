Genç hafızlardan hatimle teravih

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden 11 hafız öğrenci, hatimle teravih kıldırıyor. Öğrenciler bu şekilde hafızlıklarını pekiştiriyor. Okul Müdür Yardımcısı İskender Genç, pekiştirme uygulaması için, “Teravih namazında ezbere okuyacağı yerlerin çalışmasını camilerde mukabele okuyarak hafız öğrencilerimiz çalışıyor. Hem belirlenen camide mukabele okuyarak hatim etmiş oluyor, hem de kıldırdıkları teravih namazında hatim etmiş oluyorlar” dedi.

HER BİRİ 4’ER SAYFA

Okulun uygulama camisi Durali Akan Camisi’nde kılınan namaza ilişkin bilgiler veren Genç, “5 hafız öğrencimiz 4 sayfa üzerinden 20 rekât teravih namazını kıldırıyor. Her biri 4’er rekât namaz kıldırıyor. Ramazan ayı sonunda toplam 30 cüz okumuş olup hatimle namazı kıldırmış oluyor” diye konuştu.

CEMAAT MEMNUN

Genç şöyle devam etti: “Okulumuzda hafızlık yarışmalarında önceki yıllar Türkiye 1’cisi çıkarttık şu anda Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandık çalışmalarımız devam ediyor. Hafızlık müessesini önemsiyoruz. Hatimle teravih namazı uygulamamız da hafız öğrencilerimizin mihrap, minber ve müezzinlik eğitimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Öğrencilerimiz ve teravih namazına gelen cemaatimiz memnun.”