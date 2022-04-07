Ramazan Genç hafızlardan hatimle teravih
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Genç hafızlardan hatimle teravih

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden 11 hafız öğrenci, hatimle teravih kıldırıyor. Öğrenciler bu şekilde hafızlıklarını pekiştiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç hafızlardan hatimle teravih
11 hafız öğrenci, hatimle teravih kıldırıyor.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden 11 hafız öğrenci, hatimle teravih kıldırıyor. Öğrenciler bu şekilde hafızlıklarını pekiştiriyor. Okul Müdür Yardımcısı İskender Genç, pekiştirme uygulaması için, “Teravih namazında ezbere okuyacağı yerlerin çalışmasını camilerde mukabele okuyarak hafız öğrencilerimiz çalışıyor. Hem belirlenen camide mukabele okuyarak hatim etmiş oluyor, hem de kıldırdıkları teravih namazında hatim etmiş oluyorlar” dedi.

HER BİRİ 4’ER SAYFA

  • Okulun uygulama camisi Durali Akan Camisi’nde kılınan namaza ilişkin bilgiler veren Genç, “5 hafız öğrencimiz 4 sayfa üzerinden 20 rekât teravih namazını kıldırıyor. Her biri 4’er rekât namaz kıldırıyor. Ramazan ayı sonunda toplam 30 cüz okumuş olup hatimle namazı kıldırmış oluyor” diye konuştu.

Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda saf tuttu ve teravih namazını kıldı
OYNAT 01:00
Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda saf tuttu ve teravih namazını kıldı
ABD'nin New York kentinin dünyaca ünlü Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Her milletten yüzlerce Müslümanın saf tuttuğu o unutulmaz anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEMAAT MEMNUN

Genç şöyle devam etti: “Okulumuzda hafızlık yarışmalarında önceki yıllar Türkiye 1’cisi çıkarttık şu anda Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandık çalışmalarımız devam ediyor. Hafızlık müessesini önemsiyoruz. Hatimle teravih namazı uygulamamız da hafız öğrencilerimizin mihrap, minber ve müezzinlik eğitimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Öğrencilerimiz ve teravih namazına gelen cemaatimiz memnun.”

Ekipler seferber oldu

Ekipler seferber oldu

​Kar eriyince şehir su atında kaldı.
Orucunu açtıDevler Ligine damga vurdu

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vurdu

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
CHPli Özelden Bedava traktörler nerede sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.