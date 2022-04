Gönülden dile gelen dualar

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz, ömrümüz bereketli olsun. Ey her şeyi yerli yerinde, ölçülü, miktarınca yaratan, denge üzere var eden Allah’ım! Bizleri her türlü israftan kaçınan kullarından eyle. En büyük sermayemiz olan zamanı, en verimli, en yararlı, rızana uygun bir şekilde değerlendirenlerden eyle. Düşünce dünyamızı da kalbimizi de zihnimizi de hep denge ve orta yol üzere, ifrat ve tefritten, her türlü aşırılıklardan muhafaza eyle. Sahip olduğumuz tüm imkanları kısıtlayıp cimri olmaktan, pinti, varyemez, varyedirmez, varöğretmez, varpaylaşmaz olmaktan koru Allah’ım. Helal bile olsa ölçüsüz ve hesapsız tüketerek müsrif olmaktan koru Allah’ım. Evimizde, işyerinde, şehrimizde ister amir ister memur, ister eş, çocuk, ister patron ister işçi, ister hoca ister talebe olalım, sahip olduğumuz mali, ayni, nakdi, hakiki, mecazi varlığımızı israf ve tebzir’e kaçmadan kullanmayı nasip eyle. Sevgimizi de israf ve cimrilikten koru Allah’ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.