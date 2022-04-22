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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Sıhhat

İlahi ya Rabbi! Bizlere dünyamızı maruf üzere mamur etmek ve ahireti kazanmak için sıhhat ve afiyet, hayır ve bereket; bedenimize, her bir organımıza aslî görevlerini yerine getirecek güç ve kuvveti nasip eyle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Sıhhat
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MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz sağlık, sıhhat ve afiyet üzere olsun.

Bize sayamayacağımız kadar nimet veren Rabbimize hamdolsun. Nebevi metotlarıyla sıhhatli kalmanın ve tedavinin yollarını bize gösteren Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

İlahi ya Rabbi!

Bizlere dünyamızı maruf üzere mamur etmek ve ahireti kazanmak için sıhhat ve afiyet, hayır ve bereket; bedenimize, her bir organımıza aslî görevlerini yerine getirecek güç ve kuvveti nasip eyle.

Sıhhat üzere olmamızı sağlayacak temizliğe dikkat etmeyi; evimizi, işyerimizi, okulumuzu, bağımızı bahçemizi, çevremizi, araçlarımızı temiz tutmayı, bu konuda duyarlı olmayı nasip eyle.

Ruh sağlığımızı bozacak, maneviyatımızı zedeleyecek; yalan, iftira, dedikodu, çekememezlik, kıskançlık, alay, vefasızlık, küçümseme gibi olumsuzluklardan bizleri, ailemizi ve dostlarımızı koru Allah’ım!

Dengeli beslenerek yediğimiz içtiğimiz şeylerin temiz ve helal olmasını, bağımlılık yapacak tüm maddelerden ve ortamlardan kaçınarak sıhhatimizi korumayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

“Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve afiyet istiyorum.”

Sevgili Peygamberimizin buyruğu üzere, “Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilmeyi; ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin” kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım!

Âmin, velhamdulillahi Rabbil âlemin.

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