Gurbette Ramazan: 2 saatte hem iftar hem sahur

Çalışmak, eğitim başta olmak üzere farklı nedenlerle yurt dışında bulunan milyonlarca gurbetçi, ailelerinden uzakta Ramazanı geçiriyor. Ramazanın manevi atmosferinin yanı sıra Türk yemekleri özlemi çekilen en önemli detay. Kuzey Avrupa ülkelerine yeni adım atan vatandaşlara nasıl bir Ramazan geçirdiklerini sorduk.

Mert Öztürk

SUYLA İFTAR YAPIYORUZ

Danimarka’da yaşayan Sefa Doğan, 15 saat oruç tuttuklarını ancak yoğun çalışma saatleri nedeniyle iftarını iş yerinde bir bardak suyla açabildiğini söyledi: “Avrupa’da çalışma saatleri çok uzun. Bazı günler 16 saat çalıştığım oluyor. Ben mutfakta çalıştığım için çalışma şartları zorlaşıyor.” Danimarka’da yaşan Mert Öztürk de Türk yemeklerine hasret kaldığını belirtirken en çok anne mantısını özlediğini söyledi.

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ALLAH İÇİN YAPIYORUZ

Norveç’te yaşayan ve 22 saat oruç tutuklarını anlatan Ahmed Batman, “Zorlanıyoruz bazen ama Allah için yapıyoruz” dedi. Batman, “Geçtiğimiz gün saat 22:00’de oruç açtım. Sonra da sahur hazırlıklarına başlıyoruz. Burada çok fazla Müslüman yaşadığı için oruç tutarken sıkıntı yaşamıyoruz. Mantı yemeyi çok seviyorum. Burada da bulması zor bir yemek olduğu için çok özlüyorum” dedi.

Halil Can Mutluer

İslam’ı merak ediyorlar