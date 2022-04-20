Ramazan Hayat camide Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camiinde İngilizce tefsir dersleri veriliyor
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Hayat camide: Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde İngilizce tefsir dersleri veriliyor

Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe

, camilerin 24 saat kullanılması gerektiği anlayışıyla hareket ederek, görevli olduğu mekanı yaşama alanına çevirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayat camide: Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camiinde İngilizce tefsir dersleri veriliyor
Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde ingilizce tefsir dersleri de veriliyor.

Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe, camilerin 24 saat kullanılması gerektiği anlayışıyla hareket ederek, görevli olduğu mekanı yaşama alanına çevirdi. Özellikle Ramazan ayında daha yoğun kullanılan camideki faaliyetlerden ise her yaştan insan yararlanabiliyor. Türkiye’de bir ilk olarak İngilizce tefsir dersi verilen camide, özellikle Ramazan ayında binlerce kişi iftarlara katılıyor, teravih ile teheccüd kılınıyor.

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