Hilali görünce kutlamalar başlıyor

Pakistan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Varda Naveed, 2020'de Pakistan'ın Pencap bölgesindeki Lahor şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.
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Lahor'un Pakistan'ın en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Naveed, "Türkiye gibi Müslüman bir ülke olarak Ramazan’a biz de çok önem veriyoruz. Ramazan başlamadan bir gece önce hilali görüyoruz ve onu kutluyoruz ailemizle beraber fakat genellikle Ramazan’ın geliş hilalinin kutlamasını çok yapmıyoruz, bayram hilalini görünce büyük kutlamalar yapıyoruz. O gece kızlar toplanıyoruz, birbirimizin ellerine kına yakıyoruz" ifadelerini kullandı.
ANA YEMEK BİR KAÇ SAAT SONRA
Fizik mühendisliği bölümü öğrencisi Hijab Rabail de 2021'de Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi. İftarda genellikle pakora ve samosa gibi sokak lezzetlerini tercih ettiklerini anlatan Rabail, bunun yanında "fruit chaat" denilen karışık meyve yediklerini ve Türkiye'deki Osmanlı şerbetine benzeyen "rooh afza" isimli meyve suyun içtiklerini belirtti. Rabail, "Ana yemeği iftardan birkaç saat sonra yiyoruz. Bazen biryani olabiliyor, tavuklu pilav, soslu bir yemek de olabiliyor. Lavaşla kuru fasulye de olabiliyor" ifadelerini kullandı.