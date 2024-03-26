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Ramazan

Hilali görünce kutlamalar başlıyor

Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenciler, ülkelerindeki Ramazan geleneklerini anlattı. Varda Naveed, Ramazan'dan önce hilali gözetlediklerini ve görünce kutlamaların başladığını söyledi.

11:25 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:29 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Pakistan
Pakistan

Pakistan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Varda Naveed, 2020'de Pakistan'ın Pencap bölgesindeki Lahor şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.



ELLERİMİZE KINA YAKIYORUZ


Lahor'un Pakistan'ın en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Naveed, "Türkiye gibi Müslüman bir ülke olarak Ramazan’a biz de çok önem veriyoruz. Ramazan başlamadan bir gece önce hilali görüyoruz ve onu kutluyoruz ailemizle beraber fakat genellikle Ramazan’ın geliş hilalinin kutlamasını çok yapmıyoruz, bayram hilalini görünce büyük kutlamalar yapıyoruz. O gece kızlar toplanıyoruz, birbirimizin ellerine kına yakıyoruz" ifadelerini kullandı.



ANA YEMEK BİR KAÇ SAAT SONRA


Fizik mühendisliği bölümü öğrencisi Hijab Rabail de 2021'de Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi. İftarda genellikle pakora ve samosa gibi sokak lezzetlerini tercih ettiklerini anlatan Rabail, bunun yanında "fruit chaat" denilen karışık meyve yediklerini ve Türkiye'deki Osmanlı şerbetine benzeyen "rooh afza" isimli meyve suyun içtiklerini belirtti. Rabail, "Ana yemeği iftardan birkaç saat sonra yiyoruz. Bazen biryani olabiliyor, tavuklu pilav, soslu bir yemek de olabiliyor. Lavaşla kuru fasulye de olabiliyor" ifadelerini kullandı.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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