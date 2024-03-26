Hilali görünce kutlamalar başlıyor

Lahor'un Pakistan'ın en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Naveed, "Türkiye gibi Müslüman bir ülke olarak Ramazan’a biz de çok önem veriyoruz. Ramazan başlamadan bir gece önce hilali görüyoruz ve onu kutluyoruz ailemizle beraber fakat genellikle Ramazan’ın geliş hilalinin kutlamasını çok yapmıyoruz, bayram hilalini görünce büyük kutlamalar yapıyoruz. O gece kızlar toplanıyoruz, birbirimizin ellerine kına yakıyoruz" ifadelerini kullandı.