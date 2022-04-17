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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İftarlar muhtardan

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi’nde görev yapan muhtar Süleyman Özcan, ihtiyaç sahipleri ve iftara yetişemeyenler için bu Ramazan’da farklı bir çalışma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​İftarlar muhtardan ​
Mahallesindeki bir lokantayla anlaşan muhtar Özcan, başta ihtiyaç sahipleri ile iftarda evine yetişemeyenlere, ücretsiz yemek imkanı sağlıyor.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi’nde görev yapan muhtar Süleyman Özcan, ihtiyaç sahipleri ve iftara yetişemeyenler için bu Ramazan’da farklı bir çalışma başlattı. Mahallesindeki bir lokantayla anlaşan Özcan, başta ihtiyaç sahipleri ile iftarda evine yetişemeyenlere, ücretsiz yemek imkanı sağlıyor.

20 DAKİKA KALA İŞTEN ÇIKIYORMUŞ

Özcan bu süreci şöyle anlattı: “Teravih çıkışında bir vatandaşımız ‘Muhtarım bir problem var. Ben çalışıyorum, akşam iftara 20 dakika kala eve gelebiliyorum. Yemek yapıp iftara yetiştiremiyorum. Çocuklar da mağdur oluyor’ dedi. Bu da bize dert oldu. Mahallemizde ikamet eden esnaf lokantası sahibi arkadaşımızla konuştuk. Onun da katkısıyla böyle bir çalışma başlattık.”

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