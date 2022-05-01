Ramazan İl il bayram namazı saatleri
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RAMAZAN HABERLERİ

İl il bayram namazı saatleri

Bu yıl Ramazan Bayramını 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edeceğiz. Vatandaşlar şimdiden "2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu merak edip bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerin ve yurt dışındaki bazı merkezlerin bayram namazı saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İl il bayram namazı saatleri
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Adana:06.14

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

n
n

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

Erzincan: 05.54

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

Kırıkkale: 06.18

Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

n
n

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

Nevşehir: 06.15

Niğde: 06.16

Ordu: 05.58

Osmaniye: 06.11

n
n

Rize: 05.48

Sakarya: 06.29

Samsun: 06.04

Siirt: 05.47

Sinop: 06.08

Sivas: 06.04

Şanlıurfa: 06.00

Şırnak: 05.45

Tekirdağ: 06.40

Tokat: 06.05

Trabzon: 05.51

Tunceli: 05.55

Uşak: 06.36

Van: 05.40

Yalova: 06.33

Yozgat: 06.12

Zonguldak: 06.22

Lefkoşa’da 06.24

Berlin’de 06.15

Londra’da 06.12

Saraybosna’da 06.12

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