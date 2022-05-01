İl il bayram namazı saatleri

Adana:06.14
Adıyaman: 06.02
Afyonkarahisar: 06.31
Ağrı: 05.40
Aksaray: 06.18
Amasya: 06.07
Ankara: 06.20
Antalya: 06.33
Ardahan: 05.39
Artvin: 05.42
Aydın: 06.43
Balıkesir: 06.40
Bartın: 06.20
Batman: 05.50
Bayburt: 05.50
Bilecik: 06.31
Bingöl: 05.51
Bitlis: 05.45
Bolu: 06.24
Burdur: 06.34
Bursa: 06.35
Çanakkale: 06.46
Çankırı: 06.16
Çorum: 06.11
Denizli: 06.38
Diyarbakır: 05.54
Düzce: 06.26
Edirne: 06.43
Elazığ: 05.57
Erzincan: 05.54
Erzurum: 05.46
Eskişehir: 06.30
Gaziantep: 06.06
Giresun: 05.56
Gümüşhane: 05.53
Hakkari: 05.40
Hatay: 06.12
Iğdır: 05.35
Isparta: 06.32
İstanbul: 06.34
İzmir: 06.45
Kahramanmaraş: 06.07
Karabük: 06.19
Karaman: 06.23
Kars: 05.38
Kastamonu: 06.14
Kayseri: 06.11
Kilis: 06.08
Kırıkkale: 06.18
Kırklareli: 06.40
Kırşehir: 06.16
Kocaeli: 06.31
Konya: 06.25
Kütahya: 06.32
Malatya: 06.01
Manisa: 06.44
Mardin: 05.52
Mersin: 06.17
Muğla: 06.42
Muş: 05.47
Nevşehir: 06.15
Niğde: 06.16
Ordu: 05.58
Osmaniye: 06.11
Rize: 05.48
Sakarya: 06.29
Samsun: 06.04
Siirt: 05.47
Sinop: 06.08
Sivas: 06.04
Şanlıurfa: 06.00
Şırnak: 05.45
Tekirdağ: 06.40
Tokat: 06.05
Trabzon: 05.51
Tunceli: 05.55
Uşak: 06.36
Van: 05.40
Yalova: 06.33
Yozgat: 06.12
Zonguldak: 06.22
Lefkoşa’da 06.24
Berlin’de 06.15
Londra’da 06.12
Saraybosna’da 06.12