İl il bayram namazı saatleri Bu yıl Ramazan Bayramını 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edeceğiz. Vatandaşlar şimdiden "2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu merak edip bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerin ve yurt dışındaki bazı merkezlerin bayram namazı saatleri...

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