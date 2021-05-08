​Kadrini bilelim​: Bin aydan daha hayırlı

Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek.

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu müjdelenen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

PROGRAMLAR TV’DEN İZLENECEK

Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Kadir Gecesi dolayısıyla Ankara’daki Kocatepe Camisi’nde yatsı namazından sonra düzenlenecek Kur’an’ı Kerim ve mevlit programı TRT 1 ve Diyanet TV, İstanbul’daki Eyüp Sultan Camisi’nde 21.00-22.30 saatlerinde yapılacak program ise Kanal 7 ekranlarından canlı yayımlanacak.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, bu mübarek geceyle ilgili bilgi verdi. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin “Bin aydan daha hayırlı” şeklinde tanımlandığını anımsatan Okumuş, şöyle devam etti: “Kadir Gecesi’nde melekler ve Cebrail’in Allah’ın izniyle her iş için inecekleri ve tan yerinin ağarmasına kadar o gecenin esenlik, barış ve selamet içinde kalacağı belirtilir. Demek ki bu gece oldukça önemlidir. Kadir Gecesi’nin önemi, Kur’an-ı Kerim’in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi’nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur’an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir.”

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