Kızılay Filistin'de 42 bin kişiye ulaşacak

Türkiye Kızılayı, “Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun” sloganıyla başlattığı Ramazan kampanyası kapsamında Filistin’de 21 noktada yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Kızılay bu kapsamda beş bin gıda kolisi dağıtımı ve 12 bin kişilik iftar programlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Kızılay, bu yardımlarıyla toplam 42 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Kızılayının Filistinliler için gerçekleştirdiği Ramazan yardımlarına, sosyal medyada “CZN Burak” olarak tanınan şef Burak Özdemir de sahada eşlik etti. Kızılay’ın kafilesi ile Kudüs’e gelen Özdemir, iki bin Filistinlinin bir günlük iftar ihtiyacı için Kızılay’a bağışta bulunarak, Mescid-i Aksa’da oruç açanlar için toplu iftar hazırladı.