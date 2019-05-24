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RAMAZAN SOFRASI

Köfteli Pide tarifi

Köfteli Pide

Şüphe yok ki köftenin en lezzetli hali köfteli pide, tadına doyum olmayan, özel günlerin vazgeçilmezi, küçükten büyüğe herkesin beğenebileceği eşsiz bir lezzet.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Köfteli Pide tarifi
​Köfteli Pide tarifi

Yoğurtlu, salçalı soslu sunumlarıyla iştahları kabartan köfteli pide herkesin favorisi olacak. Özellikle Ramazan’da artan pideleri değerlendirebileceğiniz bu lezzet, iftar sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak.

Köfte için karbonat limon suyu ve suyu karıştırma kabında karıştırın. Kalan malzemeleri bir yoğurma kabına alıp üzerine dökün ve 10 dakika yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Sos için bir tavada yağ ve salçayı kokusu çıkana kadar kavurun ve kemik suyunu ilave edip bir taşım kaynatın. Köfteler için tavayı kızdırın ve hafif yağlayın, köfteleri arkalı önlü pişirin ve aynı tavada doğradığınız pideleri ısıtın.

Pideleri servis tabağına alın ve köfteleri üzerine dizin. Sıcak salçalı sosu üzerinde gezdirin ve kalan servis malzemelerini yanında ikram edin. Afiyet olsun.

  • Hazırlama süresi: 60 dakika
  • Pişirme süresi: 15 dakika
  • Servis sayısı: 6 kişilik
  • Malzemeler
  • * 1 çay kaşığı karbonat
  • * 1 çay kaşığı limon suyu
  • * Çeyrek su bardağı su
  • * 250 gram köftelik dana döş kıyma
  • * 250 gram az yağlı kuzu kıyma
  • * 2 dilim bayat ekmek içi
  • * 1 çay kaşığı toz karabiber
  • * 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • * Yeteri kadar tuz
  • Sos için
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * 1 çorba kaşığı domates salçası
  • * 1 su bardağı kemik suyu
  • Servis için
  • * Yeteri kadar doğranmış pide
  • * Yeteri kadar yoğurt
  • * Yeteri kadar kiraz domates
  • * Yeteri kadar çarliston biber
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