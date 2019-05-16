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RAMAZAN HABERLERİ

Minareleri dünyayı süslüyor

Konyalı usta Ali Kuranel'in yurt dışında yaptığı 'minareler' dikkat çekiyor. Binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya ve Kırgızistan'a hizmet ihraç ettiğini söyleyen Kuranel, "Avustralya'da yaşayan Türklerin yaptırdığı camilere Mimar Sinan'ın zarafet ve çizgilerinin hakim olduğu minareler yaptık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuranel, babasından öğrendiği mesleği sürdürmenin çabasını veriyor.
Kuranel, babasından öğrendiği mesleği sürdürmenin çabasını veriyor.

Minare ustalığı mesleğini sürdüren 42 yaşındaki Ali Kuranel, Avustralya ve Kırgızistan'da minare yapıyor. Konya'da yaşayan minare ustası Kuranel, babasından öğrendiği mesleği sürdürmenin çabasını veriyor. Yurt içinde yüzlerce minarenin temelinde harcı bulunan Kuranel, dört yıl önce talep üzerine gittiği Avustralya'da Osmanlı usülü minareler yaptı. Estetik ve zarafetiyle dikkat çeken minarelere her yıl yenilerini ekleyen Kuranel, küçük yaştan beri minare inşasında çalıştığını söyledi. Türkiye'de minare ustalarının sayısının hızla azaldığını anlatan Kuranel, mesleğin tüm zorluğuna rağmen işini büyük keyifle yaptığını dile getirdi.

ORTA ASYA'NIN EN BÜYÜK CAMİİNE MİNARE YAPTIK

Kuranel, yurt içinde birçok il ve ilçede çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya ve Kırgızistan'a hizmet ihracımız oldu. Avustralya'da yaşayan Türklerin yaptırdığı camilere Mimar Sinan'ın zarafet ve çizgilerinin hakim olduğu minareler yaptık. Türkiye'den götürdüğüm kalıplarla yaptık. Minarenin alemini, külahını buradan götürüyorum. Bundan 4 yıl önce yaptığım işin ardından talepler gelmeye başladı. Aşağı yukarı her yıl minare yapıyoruz. Kırgızistan Bişkek'te yapımı devam eden ve Orta Asya'nın en büyük camisinin dört minaresini yaptık. İnşası yakında bitecek camiye 72 metrelik 3'er şerefeli 4 minare ekledik. Türkiye'nin oraya bir hediyesi. Milli ve manevi duygularla çalışıyoruz"

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