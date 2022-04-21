Nijeryalı kardeşlere yardım eli

Türk sivil toplum kuruluşları, terör örgütlerin saldırıları, etnik çatışmalar ve kıtlık nedeniyle yüz binlerce insanın açlık sınırında yaşadığı Nijerya’da Ramazan ayında düzenlediği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak için Türkiye ile bu ülke arasında köprü vazifesi gördü. Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensuplarının etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 8,4 milyondan fazla kişi, insani yardıma ve korunmaya muhtaç durumda.

KUMANYA DAĞITILDI

Nijerya’da faaliyet gösteren Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları Ramazan kumanyaları dağıttı, yetim çocuklar ve kadınlar için elbise yardımı yaptı, su kuyuları açtı, adak kurbanlar kesti ve toplu iftarlar verdi. TDV “Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var” temasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde başlattığı Ramazan programı çerçevesinde Nijerya’da yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyası dağıttı.

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20 BİN AİLEYE YARDIM EDİLDİ

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Daru’l Erkam Vakfı da Ramazanda Nijeryalı Müslümanların yanında oldu. Nijerya’da Müslümanların Ramazan sevincine ortak olmak isteyen Daru’l Erkam Vakfı, 3 bin erzak paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Daru’l Erkam Vakfı, Ramazan ayı boyunca 30 köyde su kuyuları açarken 1000 kişiye farklı günlerde iftar verdi ve nakdi yardım yaptı. Ramazan boyunca Nijerya’daki yetimler de unutulmadı. Darul Amin Vakfı, her gün 100 yetime iftar verirken bu çocukların sıkıntılarını giderdi. Aynı zamanda bu çocuklara elbise ve ayakkabıdan oluşan bayramlık hediye paketleri de dağıtıldı.