O'nun Gibi'nin 15. bölümü yayında: O tepeden tırnağa cesaretti Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O tepeden tırnağa cesaretti' konusunu gönüllere işliyor.

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