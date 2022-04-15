Ramazan Onun Gibinin 15 bölümü yayında O tepeden tırnağa cesaretti
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin 15. bölümü yayında: O tepeden tırnağa cesaretti

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O tepeden tırnağa cesaretti' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin 15. bölümü yayında: O tepeden tırnağa cesaretti
O'nun Gibi'nin 15. bölümü yayında: O tepeden tırnağa cesaretti

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın 'O tepeden tırnağa cesaretti' konulu bölümünü izlemek için:

Serinin 'O her işte mutedildi' konulu on dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O vefanın ta kendisiydi' konulu on üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O her daim halimdi' konulu on ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Kerem sıfatının tezahürüydü' konulu on birinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Onun hayatı hayadan ibaretti' konulu onuncu bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun yüceliği tevazusundandı' konulu dokuzuncu bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun her hali şükürdü' konulu sekizinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O sabır insanıydı' konulu yedinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.
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