O'nun Gibi'nin 17. bölümü yayında: O kulluk makamının önderiydi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O kulluk makamının önderiydi' konusunu gönüllere işliyor.

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