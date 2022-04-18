O'nun Gibi'nin 18. bölümü yayında: O doğduğu gün gibi masumdu Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O doğduğu gün gibi masumdu' konusunu gönüllere işliyor.

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