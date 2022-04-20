O'nun Gibi'nin 20. bölümü yayında: O takva ve vera kahramanıydı Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O takva ve vera kahramanıydı' konusunu gönüllere işliyor.

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