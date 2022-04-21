O'nun Gibi'nin 21. bölümü yayında: O zahitler sultanıydı Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O zahitler sultanıydı' konusunu gönüllere işliyor.

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