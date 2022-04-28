O'nun Gibi'nin 28. bölümü yayında: O insanlığın iftaharıydı Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O insanlığın iftaharıydı' konusunu gönüllere işliyor.

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