Ramazan Oruçta susuzluk çekmek istemeyenlere aktarlardan lavanta ve ıhlamur çayı önerisi
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RAMAZAN HABERLERİ

Oruçta susuzluk çekmemek için ne tüketilmeli? İşte aktarlardan öneriler...

Oruçta susuzluk çekmek istemeyenlere aktarlardan 'lavanta ve ıhlamur çayı' önerisi

Ramazan ayında oruç sırasında susuzluk çekenlere tavsiyelerde bulunan aktarlar, lavanta ve ıhlamur çayı tüketmenin oruç sırasında susuzluk hissini azaltabileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Oruçta susuzluk çekmemek için ne tüketilmeli? İşte aktarlardan öneriler...
Aktarlara gelen vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını daha rahat geçirmek için alışveriş yapıyor.

Birçok doğal ve bitkisel ürünlerin satıldığı aktarlar pandemi döneminin başından beri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının gelmesiyle yoğunluğun arttığı aktarlarda en çok talep gören ürünler arasında ise susuzluğu giderici çaylar yer alıyor.

Aktarlara gelen vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını daha rahat geçirmek için alışveriş yapıyor. Vatandaşların kompostoluk ürünlere ilgisinin çokça arttığını söyleyen İzmitli aktarlar, Ramazan ayını daha rahat geçirebilmek için kullanılacak ürünler hakkında önerilerde bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 yıldır aktarlık yapan Dilek Kunduz susuzluk sorunun çözümü konusunda vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Susuzluğu gidermek için lavanta çayı, ıhlamur çayı bunları tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sahurda sizi gün boyu rahatlatacak, tokluk hissi verecek olan hurma özellikle Medine Hurması tüketebilirsiniz” dedi.


ÜZÜM, KAYISI, HURMA, ERİK, YABANMERSİNİ...

Vatandaşlara Ramazan ayını daha rahat geçirmeleri konusunda bilgiler veren Dilek Kunduz, “Şu ara en fazla tüketilen ürünler, üzüm, kayısı, hurma, erik, yabanmersini, bunlar kompostoluk olarak tüketilen ürünler. Hem sindirim sistemini rahatlatan hem de vücudumuzu yormayan ürünler.

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SAHURDA HURMA TÜKETİN

Susuzluğu gidermek için lavanta çayı, ıhlamur çayı bunları tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sahurda sizi gün boyu rahatlatacak, tokluk hissi verecek olan hurma özellikle Medine Hurması tüketebilirsiniz. Lif oranı çok yüksek bir hurmadır. Ve günü rahat bir şekilde geçirmenizi sağlıyor.

ÇİYA TOHUMUNU YOĞURDA KATIN

Salatalarda kullanacağınız mısır olsun, keten tohumu olsun, çiya tohumu olsun, keten ve çiya tohumunu yoğurda katarak da tüketebilirsiniz. Bunları kullandığınız zaman rahat bir şekilde gününüzü geçirebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Aç kaldığımız zaman bağışıklık sistemimiz de düşüyor”

Vatandaşlara bağışıklık sistemleri güçlendirmeleri için tüketmeleri gereken ürünleri sıralayan Kunduz, “Bu ara biliyorsunuz pandemiden dolayı vücut direncimiz düşüyor, aç kaldığımız zaman bağışıklık sistemimiz de düşüyor. Bunun için Mekke gülü, ebegümeci, adaçayı, udi hindi, udi hindinin macunları var hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de vücudumuzun direncini arttırıyor. Bunları tüketerek de ibadetimizi güzel bir şekilde yerine getirebiliriz” şeklinde konuştu.

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