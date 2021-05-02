Ramazan Osmanlının Kudüsteki hayır kapısı
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

​Osmanlı’nın Kudüs’teki hayır kapısı​

Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs’te yaptırdığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak aş imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da yoksullara iftar vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Osmanlı’nın Kudüs’teki hayır kapısı​
Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan’ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın 1552’de Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı’na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

RAMAZAN’DA GELENLER ARTIYOR

Kudüs’teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib, Haseki Sultan Tekkesi’nin yıl boyu fakir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini ancak Ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşandığını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişinin işsiz kalmasının da tekkeye gelenlerin sayısını artırdığını belirten Hatib, “Normal zamanlarda her gün yaklaşık 100 aileye aş verilirken, Ramazan ayı başladığından bu yana günde yaklaşık 250 aileye, çorba, et, pilav ve sebzeli menüler sunuluyor” dedi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Hatib, “Kudüs’ün en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri” olarak nitelendirdiği Haseki Sultan Tekkesi’nin kapılarının Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açık olduğunu ve gelen herkesin aşını aldığını dile getirdi. Şu anda Kudüs kenti ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tekkenin kapısını çaldığını aktaran Hatib, Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızları olarak bilinen murabıtlara da buradan iftar yemeği verildiğini söyledi.

Giderleri hayırseverler karşılıyor

Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan’ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor. İsrail işgalinin başladığı 1948’den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail’in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Dairesinin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor. Tekke, İsrail ile 1994’te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği Kudüs’teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı bulunuyor.

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