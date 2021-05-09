Ayasofya’da ilk mahya

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minareleri, “La İlahe İllallah” yazılı mahyayla süslendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, mahyacılık mesleğinin son ustalarından Kahraman Yıldız’a hazırlatılan Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) yazısı cami minarelerine asılarak, ilk ışıklandırma yapıldı.
- La İlahe İllallah (Allah’tan başka ilah yoktur) yazılı mahya, Yıldız’ın günlerce süren itinalı çalışmasıyla yapılarak, dün ikindi namazının ardından caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi’ne Ramazan coşkusu katacak olan mahya, Kadir Gecesi’nde aydınlatıldı.