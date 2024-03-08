Ramazan pidesi 15 liraya satılacak

İstanbul, Ankara ve Antalya'da Ramazan pidesi bu yıl 15 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını belirtti. Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen Ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, “İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir” dedi.

KİLOGRAM FİYATI 60 LİRA

Her il ve ilçede odaların kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacağını söyleyen Balcı, “Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecek” diye konuştu. Pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyleyen Balcı, ekmek fiyatlarıyla ilgili bir artışın da gündemlerinde bulunmadığını belirtti.

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Fırınlarda hazırlıklar tamam

Ramazana sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pideleri için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Fırıncılar, vatandaşların özellikle iftar sofrasında görmeyi istediği sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Fırın sahibi Osman Atak, eksiklikleri tamamladıklarını belirterek, ramazanın gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Atak, ramazandan 15 gün önce pide üretimine başladıklarının altını çizerek, "Hem yavaş yavaş vatandaşlarımız ramazana alışıyor hem de kandil günlerinde çoğunlukla oruç tutuyorlar. Ramazana hazırlık da bu vesileyle başlamış oluyor” dedi.

24 SAAT MESAİ YAPACAĞIZ

Kendileri gibi çoğu fırının 24 saat çalıştığını ifade eden Atak, ramazana özel olarak vardiyalarında değişikliğe gittiklerini bildirdi. Atak, talebin karşılanması için daha fazla çalışanla hizmet vereceklerini aktararak, “Şimdi ramazan için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, ramazanın gelmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda sabırsız” diye konuştu. Pide tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren Atak, vatandaşların ilk günün verdiği açlıkla sıcak pide tüketmek istediğini dile getirerek, “Pideyi genelde ılık veya soğumuş şekilde tüketmeleri hem mide sağlığı hem de hazmetme açısından daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı. Vatandaşların genelde günlük tüketebileceği miktarda pide satın aldığının altını çizen Atak, günlük sıcak ve taze pide alıp o şekilde tüketmeyi tercih ettiklerini söyledi. Atak, pidenin bir veya iki gün beklemesi halinde poşetlenip buzdolabında saklanabileceğini belirtti.

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Resul Bozkuş

İhtiyacınız kadar alın

Fırın sahibi Resul Bozkuş da, pide için hazırlıklara önceden başladıklarını belirterek, “Ramazanda oluşan talebe yetişebilmek için çalışan sayımızı artırıyoruz” dedi. Yıl boyunca pide özlemi olan insanların ramazanın başlamasıyla ihtiyacından fazla pide satın aldığına dikkati çeken Bozkuş, “İhtiyaçtan fazla alınınca bayatlayan pideler genellikle çöpe gidiyor. Bir fırıncı olarak vatandaşların bu konuda bilinçli olmasını ve ihtiyacı kadar satın almasını tavsiye ediyorum” dedi.