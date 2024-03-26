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Ramazan

Ramazan ruhu Avusturya'da

Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti Hohenems kasabasında Türk toplumu tarafından Ramazan Festivali düzenlendi.

11:18 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Avusturya
Avusturya

Hohenems'deki fuar alanında Türk toplumu tarafından düzenlenen Ramazan Festivali'ne her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan festivale, Türkiye'den yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için animasyon ve tiyatro ekipleri de katıldı.


Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Türklerin katıldığı festivalde kitap fuarı, yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ile çeşitli söyleşilere yer verildi. 50'den fazla standın açıldığı etkinlik kapsamında ilk gün semazen gösterisi de yapıldı.

#Avusturya
#Ramazan
#Avrupa
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