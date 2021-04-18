​Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlara Ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı bırakmaya davet etti. Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

RAMAZAN İRADEYİ GÜÇLENDİRİYOR

Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta Ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Ramazan ayı gibi özel günler, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlıyor, bırakma sürecini kolaylaştırıyor.