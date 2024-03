Ramazan'da Bursa bir başka güzel

Bursa’nın Ramazan ayının da doya doya yaşandığı bir şehir olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ramazan ayı, aile bağlarımızı, komşuluk ilişkilerimizi, dostluk ve arkadaşlıklarımızı daha da güçlendirdiğimiz, yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltmada daha hassas olduğumuz bir aydır. İslam Dünyası’nın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bu kutlu aya has bir gelenek ve kültür ortamı oluşur. Bu mübarek ayı farklı bir iklimde idrak ederiz. Bu özel ay, her şehrimizde, her ilçemizde coşkuyla ve heyecanla yaşanır. Maneviyatlı şehir olarak bilinen Bursamız da Ramazan ayının farklı duygularla yaşandığı bir şehirdir” dedi.