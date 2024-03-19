Ramazan'da Bursa bir başka güzel

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi On Bİr Ayın Sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla Bursa’da bu sene de manevi bir iklimde yaşanıyor.

Bursa’nın Ramazan ayının da doya doya yaşandığı bir şehir olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ramazan ayı, aile bağlarımızı, komşuluk ilişkilerimizi, dostluk ve arkadaşlıklarımızı daha da güçlendirdiğimiz, yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltmada daha hassas olduğumuz bir aydır. İslam Dünyası’nın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bu kutlu aya has bir gelenek ve kültür ortamı oluşur. Bu mübarek ayı farklı bir iklimde idrak ederiz. Bu özel ay, her şehrimizde, her ilçemizde coşkuyla ve heyecanla yaşanır. Maneviyatlı şehir olarak bilinen Bursamız da Ramazan ayının farklı duygularla yaşandığı bir şehirdir” dedi.

RAMAZAN BEREKETİ PAYLAŞILACAK





Ramazan ayı boyunca Çağrı Düğün Salonu ve Emir Sultan Meydanı’nda vatandaşlara iftar menüsü verildiğini belirten Başkan Aktaş, “Emir Sultan Meydanı’nda kurulan iftar çadırımızda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yani hafta sonları sahur ikramımız da oluyor. 30 gün boyunca da yoğunluğun en fazla olduğu Mimar Sinan, Emek, Acemler, Şehreküstü, üniversite metro istasyonu çıkışları ile Ulu Camii, Orhangazi Camii arası, Şehir Hastanesi acil, Çekirge SGK acil, Dörtçelik Çocuk Hastanesi acil ve Şevket Yılmaz Hastanesi acil önlerinde iftara yetişemeyen veya gidemeyen vatandaşlarımız için bardak çorba, hurma, su ve roll ekmek şeklinde hızlı iftariyelik hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bütün ilçelerimizde birer gün olmak üzere Ramazan’ın bereketini ve sevincini iftar programlarıyla paylaşıyoruz” diye konuştu.

RAMAZAN BOYUNCA 277 PROGRAM





Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından da Ramazan ayı boyunca çok sayıda kültür ve sanat programının yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Ramazan’ın son gününe kadar tiyatro, konser, söyleşi, gölge oyunu, tasavvuf programları, sahne gösterileri, sergi açılışları, atölye çalışmaları, çocuk programları, huzur sohbetleri gibi 277 programımız toplamda 441 seans olarak şehrimizin farklı noktalarında halkımızı bekliyoruz. Ayrıca Mevlevihane’de gerçekleşen Ramazan mukabelesi ve Enderun usulü teravih namazı da bu mübarek ayın manevi ikliminden nasiplenmemizi sağlıyor. Gemlik, Gürsu, İznik, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Yenişehir ve Nilüfer olmak üzere 9 farklı ilçede salon ve okullarda konser, tiyatro, Karagöz-Hacivat ve illüzyon gösterileri gibi 28 farklı kültür ve sanat programı 42 seansta ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün programlarımızın ayrıntılarını sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden ilan ettik” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİNDEN RENKLİ SERGİLER





Ramazan boyunca şehir genelinde 6 farklı sergi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Hünkâr Köşkü Müzesi’nde pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık. Zeki Müren Sergisi de Ramazan boyunca da gezebilir. Ramazan’a özel 4 yeni sergimiz de bir ay boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açık olacak” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLERE BAYRAM DESTEĞİ



