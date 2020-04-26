Ramazan Sahurda süt için tok kalın Baklava ve kadayıf bağışıklığın düşmanı
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RAMAZAN HABERLERİ

Sahurda süt için tok kalın: Baklava ve kadayıf bağışıklığın düşmanı

Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” dedi. İnanç, sütlü tatlılıların da Ramazan’da kilo alınmasının önüne geçtiğini anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlıklı beslenmenin öneminin özellikle arttığı bu günlerde vatandaşlar hem bağışıklık sistemini güçlendirmek için çalışıyor hem de oruçlarını tutuyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç sağlıklı bir orucun ipuçlarını paylaştı. Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Neriman İnanç

5 SAAT TOK TUTUYOR

Bir bardak sütün 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, oruç tutanlara sahurda süt içmeleri tavsiyesinde bulundu. “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir” diyen İnanç, şöyle devam etti: “Bilim insanları, insan bünyesinin acıkma ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor, bir bardak sütün midenin boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tuttuğunu belirtiyorlar.”

KİLO KORUMAK İÇİN SÜTLÜ TATLI

Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, “Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve Ramazan süresince kilo almamızı engeller” dedi.

Baklava ve kadayıf bağışıklığın düşmanı

Ender Pehlivan
  • Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu da Ramazan’da sıkça tüketilen baklava, kadayıf, lokum gibi tatlıların bağışıklık sisteminin düşmanı olduğunu söyledi. Ramazan süresince tatlı ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiğini de anlatan Pehlivanoğlu, “Tam tahıllı karbonhidratlar beyaz ekmeğe göre insanın karbonhidrat ve enerji ihtiyacını çok daha iyi karşılar ve uzun bir süre için karşılar. Bunun yanı sıra Ramazan’da fazla tüketilen tatlılar, baklavalar, kadayıflar, börekler, çörekler, şekerler, lokumlar, ballar, reçeller bağışıklık sisteminin düşmanlarıdır. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için yağları kızarmış patates, kızarmış köfte ile almamız doğru değildir. Aksine çiğ zeytinyağı ya da tereyağı şeklinde almak daha mantıklıdır” şeklinde konuştu

Dünyanın en mahzun ramazanı: Müslümanlar Kovid-19 önlemleri altında oruca niyetlendi
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