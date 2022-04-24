Şehzadeler şehrinde gelenek unutulmadı

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Seçimlerin ikinci turunda Tayyip beyi destekleriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı programda seçimle alakalı açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ikinci turuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması durumunda, Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Erbakan, "Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasındansa Tayyip beyin olması bizim tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" ifadelerini kullandı.