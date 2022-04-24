Şehzadeler şehrinde gelenek unutulmadı

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması nedeniyle “Şehzadeler şehri” olarak anılan Amasya’da asırlık Ramazan gelenekleri sürdürülüyor. İftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren Amasya Belediyesi Bandosu, 158 yıllık geleneği Ramazan boyunca devam ettiriyor.
Bir buçuk asırdır kullanılan topun ateşlenmesiyle, Amasyalılar oruçlarını açıyor. Sultan 2. Bayezid Camisi, teravih namazlarında dolup taşıyor. Sonrasında tasavvuf konserleri, sema gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler düzenleniyor.