Ramazan Şehzadeler şehrinde gelenek unutulmadı
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RAMAZAN HABERLERİ

Şehzadeler şehrinde gelenek unutulmadı

İftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren Amasya Belediyesi Bandosu, 158 yıllık geleneği Ramazan boyunca devam ettiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehzadeler şehrinde gelenek unutulmadı
Amasya’da asırlık Ramazan gelenekleri sürdürülüyor. İ

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması nedeniyle “Şehzadeler şehri” olarak anılan Amasya’da asırlık Ramazan gelenekleri sürdürülüyor. İftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren Amasya Belediyesi Bandosu, 158 yıllık geleneği Ramazan boyunca devam ettiriyor.

Bir buçuk asırdır kullanılan topun ateşlenmesiyle, Amasyalılar oruçlarını açıyor. Sultan 2. Bayezid Camisi, teravih namazlarında dolup taşıyor. Sonrasında tasavvuf konserleri, sema gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler düzenleniyor.

Amasya’nın 157 yıllık Ramazan bandosu
RAMAZAN
Amasya’nın 157 yıllık Ramazan bandosu
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