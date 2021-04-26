Ramazan Sınırda yapılan cami destek bekliyor
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Sınırda yapılan cami destek bekliyor

Hakkari’nin Derecek ilçesinin Irak sınırında yapımı devam eden cami için hayırseverlerden yardım bekleniyor. Cami görevlisi Seyyid Mehmet Tekin, "En azından alt katın halılarının serilip ibadete açılması ve temel ihtiyaçların gidermesini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sınırda yapılan cami destek bekliyor
Hayırseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyorlar.

Hakkari'nin Derecek ilçesinin Gelişen köyü Toklu mezrasında inşa edilen 2 katlı caminin yapımı devam ediyor.

Caminin bitirilerek ibadete açılması için hayırseverlerden yardım beklediklerini söyleyen cami görevlisi Seyyid Mehmet Tekin, “Köyümüzde bir camii inşaatı devam ediyor ve zor şartlar nedeniyle tam olarak bitirilemedi. En azından alt katın halılarının serilip ibadete açılması ve temel ihtiyaçların gidermesini istiyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında tam sınırda bulunan bu camiimizin halılarının alınmasına katkıda bulunmak isteyenler, IBAN 72 0001 0027 3248767263 5005 numaralı hesaba ‘camii halısı için’ açıklamasıyla imkanları dahilinde yardımda bulunabilirler. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları izzeti dergahında kabul buyursun inşallah” dedi.

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