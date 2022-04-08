Tekne orucunun iftar heyecanı

Anadolu’nun eski geleneklerinden “tekne orucu” tutan Erzurumlu 4-6 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, öğle vakti düzenlenen özel iftar programıyla orucunu açtı. Yakutiye Belediye ve Yakutiye İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ilçede tekne orucu tutan çocuklar için Sanayi bölgesindeki bir tesiste öğle vakti iftar etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Kur’an kurslarında eğitim gören ve Anadolu geleneği olan “tekne orucunu” tutan çocuklar, okunan ezanla iftar yaptı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da çocuklarla yakından ilgilendi. Minik bir çocuğun dua etmesninin ardından Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca kostümü giyen, Yakutcan ve Mırmır karakterlerini canlandıran tiyatrocular, yaptıkları gösterilerle çocukları eğlendirdi.