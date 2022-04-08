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RAMAZAN HABERLERİ

Tekne orucunun iftar heyecanı

Yakutiye Belediye ve Yakutiye İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ilçede tekne orucu tutan çocuklar için Sanayi bölgesindeki bir tesiste öğle vakti iftar etkinliği düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekne orucunun iftar heyecanı
Erzurumlu 4-6 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, öğle vakti düzenlenen özel iftar programıyla orucunu açtı

Anadolu’nun eski geleneklerinden “tekne orucu” tutan Erzurumlu 4-6 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, öğle vakti düzenlenen özel iftar programıyla orucunu açtı. Yakutiye Belediye ve Yakutiye İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ilçede tekne orucu tutan çocuklar için Sanayi bölgesindeki bir tesiste öğle vakti iftar etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Kur’an kurslarında eğitim gören ve Anadolu geleneği olan “tekne orucunu” tutan çocuklar, okunan ezanla iftar yaptı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da çocuklarla yakından ilgilendi. Minik bir çocuğun dua etmesninin ardından Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca kostümü giyen, Yakutcan ve Mırmır karakterlerini canlandıran tiyatrocular, yaptıkları gösterilerle çocukları eğlendirdi.

Erzurum'da 'Tekne orucu' tutan çocuklar öğlen vakti iftarda buluştu
OYNAT 00:25
Erzurum'da 'Tekne orucu' tutan çocuklar öğlen vakti iftarda buluştu
Anadolu'nun eski geleneklerinden 'tekne orucu' tutan Erzurumlu 4-6 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, öğle vakti düzenlenen özel iftar programıyla orucunu açtı.

Yakutiye Belediye ve Yakutiye İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ilçede tekne orucu tutan çocuklar için Sanayi bölgesindeki bir tesiste öğle vakti iftar etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören ve Anadolu geleneği olan 'tekne orucunu' tutan çocuklar, okunan ezanla iftar yaptı.
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