Tesbihin tarihi bu sergide

Diyarbakır’da ince işçilikle uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihlerin yer aldığı sergi açıldı. Belediyenin katkılarıyla Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami içerisindeki Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleştirilen “La Havle Tespih Sergisi” Mahir Turaner’in koleksiyonundan oluşuyor. Tespih sanatının en nadide örneklerinin bulunduğu sergide, farklı malzemelerden yapılmış tespihler sergileniyor. Necef, fil, mamut dişi, Osmanlı kehribar, zarlar ve haçlardan yapılan ürünler, el işçiliği ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan motif ve nakış çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, İslam sanatının en güzel örneklerinden tespihin şükür ve sabrın nişanesi olduğunu söyleyerek tespih hediye etmenin dostluğu güçlendiren etkisinden bahsetti.

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