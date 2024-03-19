TVNET 'Bir Başka Ramazan' ile iftar sofralarınıza Gaziantep'ten misafir oluyor

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 9.'su gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. İftar etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde üç binden fazla kişinin katılımıyla düzenlendi. İlk kez 2014 yılında başlayan ve o zamandan beri COVİD-19 pandemisi dışında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, her geçen sene daha büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki iftar programı, üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak kaydedildi. Geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu duada bulunuldu. O anlara ve iftar sofralarına ait görüntüler “#bisakiftarı” hashtag’i ile paylaşılarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.