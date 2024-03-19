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Ramazan

TVNET 'Bir Başka Ramazan' ile iftar sofralarınıza Gaziantep'ten misafir oluyor

TVNET, özel yayınlar ve konuklarla, Gaziantep Festival Parkı'ndan iftar sofralarınıza misafir oluyor. Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programının bugünkü konukları, Yazar Sıtkı Aslanhan ve Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz oldu.

Semih Bozkuş
17:49 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 18:04 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Nurullah Genç
Nurullah Genç

TVNET'te Ramazan ayı boyunca iftar saatinde canlı yayınlanacak 'Bir Başka Ramazan' programının bugünkü konukları, Yazar Sıtkı Aslanhan ve Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz oldu.

Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programını izlemek için:


Boğaziçi Üniversitesi'nde gelenek bozulmadı: Yüzlerce kişilik iftar sofraları kuruldu
Boğaziçi Üniversitesi'nde gelenek bozulmadı: Yüzlerce kişilik iftar sofraları kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 9.'su gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. İftar etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde üç binden fazla kişinin katılımıyla düzenlendi. İlk kez 2014 yılında başlayan ve o zamandan beri COVİD-19 pandemisi dışında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, her geçen sene daha büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki iftar programı, üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak kaydedildi. Geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu duada bulunuldu. O anlara ve iftar sofralarına ait görüntüler “#bisakiftarı” hashtag’i ile paylaşılarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.


#Bir Başka Ramazan
#tvnet
#Nurullah Genç
1 saat önce
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