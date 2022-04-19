TVNET Taşkent'te: İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olunuyor

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Turgut Özal'ın Koruma Müdürü: Kendini Bosna Hersek için feda etti

1993 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Koruma Müdürü Musa Öztürk, Özal'ın vefatının 29. yılında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turgut Özal'ın kendini Bosna Hersek için feda ettiğini söyleyen Öztürk, "Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. 'Ben ameliyat olursam benim burada 2 ayım geçer. Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum' dedi. Bana sorarsan kendini feda etti" ifadelerini kullandı.