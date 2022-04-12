Ramazan TVNET Türkistanda İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevinin kabriden konuk olunuyor
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TVNET Türkistan'da: İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olunuyor

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın ardından Kazakistan'da yaşıyor. İsmail Halis'in sunumuyla gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak. İftar Özel Programı, bugün Türkistan'da bulunan Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden gerçekleştiriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET Türkistanda: İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevinin kabriden konuk olunuyor
TVNET Türkistan'da

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in gerçekleştirilen yayınlar, bugün Kazakistan'a taşındı.

Halis, bugünkü yayını Türkistan'da bulunan Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden gerçekleştirdi.

Ramazan ayının 11. iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının 10. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dokuzuncu programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının sekizinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının yedinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
OYNAT 03:05
TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!
TVNET Türkistanda

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olunuyor.
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