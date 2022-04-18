Uganda'da hayat yavaşlıyor

Uganda’nın başkenti Kampala’daki Uganda Ulusal Camisi, ülkedeki Müslümanların buluşma noktası olarak Ramazan boyunca kurulan iftar sofralarında binlerce Müslümanı bir araya getiriyor. Uganda Müftüsü Şeyh Ramazan Şaban Mubaje, Ramazanın gelişiyle özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde gün boyunca her yere sessizliğin hakim olduğunu ve böylelikle mübarek bir döneminde olunduğunun hissedildiğini söyledi. Mubaje, “Ramazanda herkes kendi köşesine çekilir, ibadetle meşgul olur. Halkın içinde yemek yiyen bir Müslüman bulmak zor” diye konuştu.