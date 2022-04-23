Yemen’e Cansuyu

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi. İçerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, 500 Yemenli aileye dağıtıldı. Başkent Sanaa’nın Kulit Almujtamae ve Habrah bölgeleri, Nihm ilçesinin köyleri ve Maarib bölgesinde gerçekleştirilen yardımlar bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.