Yetimler için gönüllü davulcu oldular

Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için 2019 yılında bir çalışma başlattı. Aynı mahallede yaşayan Jimnastik Antrenörü Doğukan Kubilay Ünal ile bir doğal gaz firmasında çalışan Baran Gümüş'ün de desteğiyle her yıl Ramazanda bir araya gelen gönüllüler, sahurda davul çalarak bahşiş topladı.