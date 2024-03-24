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Ramazan

Yetimler için gönüllü davulcu oldular

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gönüllü iki Ramazan davulcusu, topladıkları bahşişler ve hayırseverlerin desteğiyle aldıkları giysileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık olarak hediye ediyor.

10:20 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ankara
Ankara

Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için 2019 yılında bir çalışma başlattı. Aynı mahallede yaşayan Jimnastik Antrenörü Doğukan Kubilay Ünal ile bir doğal gaz firmasında çalışan Baran Gümüş'ün de desteğiyle her yıl Ramazanda bir araya gelen gönüllüler, sahurda davul çalarak bahşiş topladı.


Hayırseverlerin de yardımıyla toplanan paralarla, kıyafetler alındı. Tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara her yıl bayram öncesi giysileri hediye ediliyor. Muhtar Yalnız, "2019 yılında 240 çocuğumuza bayramlık almış olduk. Sonraki yılda 251 çocuğumuzu sevindirdik. İlçemize gelen depremzede kardeşlerimizin bayramlık kıyafetlerini aldık. Bu yıl yeniden çocuklarımızın bayramlık kıyafetlerini alalım ve sevindirelim istedik" dedi.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
27 dakika önce
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