Zekatla iyilik köprüsü kurun

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" temasıyla yürüttüğü kampanya kapsamında geçen yıl 5 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı. TDV, afet ve acil yardımlardan eğitime, gıdadan barınmaya, sosyal faaliyetlerden tıbbi malzeme ve yetim faaliyetlerine kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine geçen yıl 826 milyon liralık zekat yardımı yaptı.
ZEKATLAR ÖNCE DEPREM BÖLGESİNE
TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttükleri zekat kampanyasıyla kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti. Zekatın farz bir ibadet olduğunu anımsatan Turan, şunları kaydetti: "İnfak duygusu yüksek hayırseverlerin zekat bağışlarını 2023 yılında yaşadığımız deprem nedeniyle başta depremzedeler olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ettik. Yurt içinde 81 ilde 1003 şubemizle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz. Şu an sahada Ramazan ayı kapsamında yardımlarımız devam ediyor. Bu yıl da başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyoruz” Zekat ibadetinin sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca yerine getirebileceğini belirten Turan, zekatın iyilik yapmanın en etkili yollarından birisi olduğunu vurguladı.
ZEKAT SADECE RAMAZANDA DEĞİL
Turan, şöyle devam etti: "Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekat vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde vakfımız, 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' projesiyle ihtiyaç sahiplerini tespit ederek veren el ile alan el arasında köprü oluyor. Kampanya kapsamında geçen yıl 5 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırıldı."