Zekatla iyilik köprüsü kurun

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttükleri zekat kampanyasıyla kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti. Zekatın farz bir ibadet olduğunu anımsatan Turan, şunları kaydetti: "İnfak duygusu yüksek hayırseverlerin zekat bağışlarını 2023 yılında yaşadığımız deprem nedeniyle başta depremzedeler olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ettik. Yurt içinde 81 ilde 1003 şubemizle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz. Şu an sahada Ramazan ayı kapsamında yardımlarımız devam ediyor. Bu yıl da başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyoruz” Zekat ibadetinin sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca yerine getirebileceğini belirten Turan, zekatın iyilik yapmanın en etkili yollarından birisi olduğunu vurguladı.