Özel kandil gecelerinde vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunmaktadır. Bu özel ve güzel gecelerden biri de 18 Şubat gece Regaib kandilidir. Hangi namazların kılınacağı, hangi duaların okunacağı veya regaib kandili zikirleri ve tesbihleri hakkındaki bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Regaib kandilinde çekilecek zikir ve tesbihler....

REGAİP KANDİLİ NEDİR? HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmelidir. Peki, Regaib kandilinde hangi zikirler çekilir?

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ NELER?

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)