GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARI HİZMET ALIMI İŞİ

. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler içinden teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.” “Aşağıdaki tabloda yer almayan iş kalemleri Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilmeyecektir. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Aşağıdaki tabloda yer alan iş kalemleri üzerinden 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. SIRA NO; POZ NO; MAL ALIMANA İLİŞKİN KONULAR PUAN; 1 1 Ses Sistemi Kurulum ve Kiralama Hizmeti 1 3 2 2 Ses Sistemi Kurulum ve Kiralama Hizmeti 2 3 3 3 Sahne Kurulum ve Kiralama Hizmeti 3 4 4 Kubbeli Çadır Kiralama Hizmeti 3 5 5 Tişört Temini – 1 3 6 7 Forma Takımı Temini 3 7 8 Spor Çanta Temini 3 8 10 Madalya Temini – 1 3 9 15 Led Ekran Kurulum ve Kiralama Hizmeti 3 10 16 Podyum Kurulum ve Kiralama Hizmeti 3 11 17 Bariyer Kurulum ve Kiralama Hizmeti 2 12 18 Elektronik Çip Ölçüm Hizmeti Kurulum ve Kiralaması 2 13 22 Jeneratör Kiralama Hizmeti 2 14 24 Sunucu Kiralama Hizmeti 2 15 27 Kamera Kayıt Hizmeti 2 16 32 Şişme Oyun Grupları Kiralama Hizmeti 2 17 42 Bardak Su Temini 2 18 44 Truss Kiralama Hizmeti 2 19 45 Basketbol Saha Zemini ve Potası Kiralama Hizmeti 2 20 47 Makarna İkram Hizmeti 2 Toplam; 50 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 - %110 dahil ) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan (A3 = A2 + A1) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.