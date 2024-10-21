İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ - UPS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 21.10.2024 00:01
6 KALEM UPS CİHAZI TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1281064
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|b) Adresi
|:
|İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Satınalma Müdürlüğü 34094 FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|6 KALEM UPS CİHAZI TEMİNİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
UPS CİHAZI TEMİNİ - 6 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi /Teknik Hizmetler Amirliği
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm kalemler için 30 takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi - Teknik Hizmetler Amirliği deposu'na teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.11.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|Katalog
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Firmanın bayi, anabayi ya da tedarikçi kodunu gösteren belge
Hizmet yeterlilik belgesi ve Sertifika
Kalite Belgesi
Tse Uygunluk Belgesi