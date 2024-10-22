PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 22.10.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1401218
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ
|b) Adresi
|:
|EĞİTİM MAHALLESİ FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. M.Ü. GÖZTEPE KAMPÜSÜ 151/ 34722 KUYUBAŞI KADIKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2167774190 - 2167774191
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|MÜ Sosyal Tesisler İşletmesi 2025 Yılı Genel Temizlik, Resepsiyon-Kantin ve Otopark Gişe Personeli
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
4 adet Resepsiyon-Kantin ve Otopark Gişe Personeli 6 adet Temizlik Personeli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Marmara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|12.11.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası) Kadıköy/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü personel alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.