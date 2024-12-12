Elon Musk’a 4,2 milyar dolarlık uyuşturucu soruşturması: Starlink uydusunun kullanıldığı teknede yakalandı

Geçtiğimiz Kasım ayında, Andaman ve Nikobar adalarında, bir teknede şüpheli kaçak malların bulunduğu ihbarını alan Hindistan polisi, çuvallarıniçinde 6.000 kg'dan (13.000 pound) fazla metamfetamin ele geçirdi ve Elon Musk’ın Starlink uydu sisteminin kullanıldığını tespit etti. Starlink, cihazın uluslararası sularda çalıştığını söylerken Hindistan polisi cihazı kimin satın aldığını öğrenmek için Musk’a yasal talep gönderdi.

Geçtiğimiz ay 4,2 milyar dolar değerinde metamfetamin kaçakçılarının yakalanmasının ardından, Elon Musk'ın Starlink şirketine, deniz seyrüseferinde kullanılan internet cihazını kimin satın aldığına dair ayrıntıları talep eden bir yasal talep gönderdi.





Andaman ve Nikobar adası yetkilileri tarafından gönderilen polis ihbarını doğrudan bilen iki kişi, Starlink'ten alıcının adı, ödeme yöntemi, kayıt bilgileri ve kaçakçıların Myanmar'dan Hindistan'a uluslararası sularda seyahat ederken internet cihazının nerede kullanıldığı gibi bilgilerin istendiğini söyledi.

Olay, Starlink'in cihazının büyük bir uyuşturucu operasyonunda Hindistan sularına ulaşmak ve bu sularda gezinmek için ilk kez kullanılması nedeniyle alarm zillerinin çalmasına neden oldu.





Polis, ele geçirilen metamfetaminin perakende piyasa değerinin 360 milyar rupi (4,25 milyar dolar) olduğunu tahmin ediyor.

Haber kaynakları, Andaman polisinin 4 Aralık'ta, yetkililere bir soruşturmayla ilgili şirketlerden bilgi alma yetkisi veren bir Hindistan yasası uyarınca bir bildirim gönderdiğini ifade etti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Starlink hesabına kayıtlı cep telefonu numarası ve e-posta kimliğinin de talep edildiğini söyledi.





Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı iddiaları

Musk'ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialar yeni değil. Dış basında yer alan haberlere göre, 2017 yılında Tesla'nın eski direktörü Linda Johnson Rice, Musk'ın davranışlarından duyduğu hayal kırıklığı ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişeleri nedeniyle görev için aday olmadı.





WJS gazetesine konuşan Tesla Inc. ve SpaceX CEO'suna yakın kişiler, Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımının devam ettiğini ve özellikle ketamin tükettiğini söyledi. Musk, ağustos ayında söz konusu ilacı antidepresan olarak kullanmak için reçetesi olduğunu söylemişti.

NASA uyuşturucu testi talep etti

Musk'ın Eylül 2018'de Joe Rogan'ın podcast programında marihuana çekmesinin ardından Pentagon, askeri casus uyduları fırlatma sertifikasına sahip Space Exploration Technologies Corp. şirketinin güvenlik iznini gözden geçirdi.





Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformundan "Rogan'la bir çekişten sonra NASA'nın talebi üzerine üç yıl boyunca rastgele uyuşturucu testine girmeyi kabul ettim. Herhangi bir uyuşturucu ya da alkol izine dahi rastlanmadı." diye yazdı.







